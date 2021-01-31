Макрон: Британия не может быть новым Сингапуром, союзником США и ЕС сразу

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, обращая внимание на то, что королевство не может одновременно быть "лучшим союзником США, ЕС и новым Сингапуром", пишет РИА Новости.

"Какую политику хочет выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром... Она должна выбрать модель. Но у меня сложилось впечатление, что руководство страны продвигало все эти модели (населению). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (ЕС) нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам", - заявил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" - нереализуемый концепт.

"Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер Британии) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят – ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", - сказал Макрон.

Он также обратил внимание на то, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за проблемы Британии с Евросоюзом.

Великобритания и Евросоюз 1 января завершили переходный период по Brexit, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.

Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

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