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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков – о разговоре Путина и Байдена, продлении ДСНВ и отношениях РФ с ЕС

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210131/33444409/peskov-o-razgovore-putina-i-baydena-prodlenii-dsnv-i-otnosheniyakh-rf-s-es.html

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, как готовился разговор Путина и Байдена, как была достигнута договоренность о продлении ДСНВ-3 и почему ЕС не стоит отказываться от диалога с Россией.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена был прагматичным, лидеры двух стран констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога между РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент России Владимир Путин
© CC BY 4.0 / Администрация Президента России
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Отвечая на вопрос, была ли в разговоре доброжелательность, Песков отметил, что "была деловитость и прагматичность".

Также Песков сообщил, что Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента.

Продление ДСНВ

Кроме того, Песков отметил, что можно надеяться на лучшее в отношениях с США после успеха в вопросе продления ДСНВ, но вряд ли стоит ожидать трансформации американской позиции по самым чувствительным вопросам.

Он считает, что "совершенно необязательно" договоренность по ДСНВ станет сигналом к рациональности в переговорах и по другим темам, где интересы двух стран совпадают.

"Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам", - заявил Песков.

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© Ruptly
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По мнению Пескова, новая администрация американского президента Джо Байдена также продемонстрировала наличие политической воли при обсуждении вопроса о продлении договора СНВ-3.

Как сообщили в пятницу в Кремле, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего ДСНВ на 5 лет.

"Во-первых, это наличие политической воли. Мы видим, что новая администрация президента Байдена продемонстрировала эту политическую волю", - сказал Песков, говоря о том, как удалось так быстро согласовать вопрос о ДСНВ-3.

Отношения с Евросоюзом

Песков считает, что совершенно необоснованно и необдуманно потенциал отношений России и Европы выброшен на помойку, при том, что вызовы диктуют необходимость развития диалога.

"Совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом. И вот это огромное количество вызовов, которые стоят перед нами, они диктуют необходимость развития этого диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим, и нам это не нравится", - добавил Песков.

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