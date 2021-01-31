Полный вывод иностранных войск из Афганистана может быть перенесен

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Иностранные войска могут остаться на территории Афганистана и после крайнего срока, предусмотренного заключенным в прошлом году соглашением между США и радикальным движением "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер, цитирующий четырех неназванных чиновников НАТО.
"Полного вывода войск союзниками к концу апреля не будет", - приводятся слова неназванного чиновника НАТО, который отметил, что "условия (соглашения) не были выполнены".
"С приходом новой администрации США в политику будут внесены коррективы, ощущение поспешного вывода (войск - ред.), которое было превалирующим, будет устранено, и мы, возможно, увидим гораздо более продуманную стратегию ухода (из Афганистана - ред.)", - добавил чиновник.
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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