Полный вывод иностранных войск из Афганистана может быть перенесен

В соответствии с соглашением, подписанным в Дохе в феврале 2020 года, предполагалось, что иностранные военные должны покинуть Афганистан к маю 2021 года, но этого может не поризойти.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Иностранные войска могут остаться на территории Афганистана и после крайнего срока, предусмотренного заключенным в прошлом году соглашением между США и радикальным движением "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер, цитирующий четырех неназванных чиновников НАТО.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, подписанным в Дохе в феврале 2020 года, иностранные военные должны покинуть Афганистан к маю 2021 года, и несоблюдение этого пункта грозит "привести к эскалации напряженности" с талибами.

"Полного вывода войск союзниками к концу апреля не будет", - приводятся слова неназванного чиновника НАТО, который отметил, что "условия (соглашения) не были выполнены".

"С приходом новой администрации США в политику будут внесены коррективы, ощущение поспешного вывода (войск - ред.), которое было превалирующим, будет устранено, и мы, возможно, увидим гораздо более продуманную стратегию ухода (из Афганистана - ред.)", - добавил чиновник.

На этой неделе заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил журналистам, что талибы надеются, что США выведут своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля, как это предусмотрено договоренностями.

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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