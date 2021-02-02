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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.

Зеленский намекнул, что знает, как работать с Путиным, но деталей не раскрыл

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210202/33466709/zelenskiy-nameknul-chto-znaet-kak-rabotat-s-putinym-no-podrobnostey-ne-dal.html

По мнению главы украинского государства, заранее открывать карты не стоит, "иначе оно потом не сработает".

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Журналисты спросили Зеленского, что нужно сделать для достижения мира на Украине, "как понять Путина и как с ним работать". Полная расшифровка интервью приводится на сайте украинского лидера.

"Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен", — ответил глава Украины.

При этом Зеленский выразил уверенность, что Киев смог бы "противостоять" России в случае вхождения страны в НАТО. Также он обвинил Москву в якобы затормаживании минского процесса и выразил надежду на "возвращение" утерянных территорий.

Владимир Путин и Владимир Зеленский.
IAN LANGSDON
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Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и регулярно выдвигают противоречащие соглашениям идеи.

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