10:41 03 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.84
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.62
Поиск
Пентагон.

О возможности ядерной войны с Россией заявили в Пентагоне

© AFP 2020
Политика
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210203/33475319/O-vozmozhnosti-yadernoy-voyny-s-rossiey-zayavili-v-pentagone.html

В официальном издании Военно-морского института Соединенных Штатов опубликована статья американского адмирала, которая содержит довольно резкие выводы.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Photo : Master Sgt. Alejandro Licea
"Накажем всех". На что Пентагон потратит рекордный военный бюджет
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с ядерным оружием. Об этом в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

Как отмечает РИА Новости, автор публикации пишет, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Однако в настоящее время ситуация изменилась.

Адмирал подчеркивает возможность ядерной войны с Россией или Китаем, "если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству".

Чарльз Ричард особо отмечает: нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.

Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан
© CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
"Мы нашли способ переиграть Россию". За что взялся Пентагон
По его мнению, пока Министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

"Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", — пишет Ричард.

Кроме того, он отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Зачем Пентагон намерен вложить 130 миллионов долларов в авиабазу Кымпия-Турзий


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться