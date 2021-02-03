О возможности ядерной войны с Россией заявили в Пентагоне

Как отмечает РИА Новости, автор публикации пишет, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Однако в настоящее время ситуация изменилась.
Адмирал подчеркивает возможность ядерной войны с Россией или Китаем, "если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству".
Чарльз Ричард особо отмечает: нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.
"Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", — пишет Ричард.
Кроме того, он отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
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