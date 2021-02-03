О возможности ядерной войны с Россией заявили в Пентагоне

Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с ядерным оружием. Об этом в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

Как отмечает РИА Новости, автор публикации пишет, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Однако в настоящее время ситуация изменилась.

Адмирал подчеркивает возможность ядерной войны с Россией или Китаем, "если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству".

Чарльз Ричард особо отмечает: нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.

По его мнению, пока Министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

"Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", — пишет Ричард.

Кроме того, он отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.

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