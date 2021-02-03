Введет ли Запад новые санкции против России - мнение представителя МИД РФ

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Западу не нужен повод для введения антироссийских санкций - так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова возможность подобных шагов в связи с делом Алексея Навального, пишет РИА Новости.

"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Эта политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться", — сказала дипломат в эфире "Соловьев LIVE".

Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого многие страны, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить его.

МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продлевая испытательный срок. Но только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания - от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок вместо реального получили 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысяч.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.

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