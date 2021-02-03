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Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.

Введет ли Запад новые санкции против России - мнение представителя МИД РФ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210203/33475467/vvedet-li-zapad-novye-sanktsii-protiv-rossii-mnenie-predstavitelya-mid.html

После того как российская судебная инстанция огласила приговор блогеру Алексею Навальному, возникли вопросы о возможности введения новых санкций против РФ.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Западу не нужен повод для введения антироссийских санкций - так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова возможность подобных шагов в связи с делом Алексея Навального, пишет РИА Новости.

Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия.
© Video : Ruptly / commerce.gov / facebook.com/RusEmbUSA
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия

"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Эта политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться", — сказала дипломат в эфире "Соловьев LIVE".

Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого многие страны, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить его.

МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В МИД России заявили об ответных мерах на санкции стран ЕС из-за Навального
Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продлевая испытательный срок. Но только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания - от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок вместо реального получили 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысяч.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.

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