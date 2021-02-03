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Штаб-квартира НАТО.

"Полностью поддерживаем": НАТО – о продлении ДСНВ Россией и США

© Sputnik / Юрий Заритовский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210203/33481599/polnostyu-podderzhivaem-nato--o-prodlenii-start-russia-i-usa.html

Страны - участницы Североатлантического альянса считают, что договор способствует международной стабильности.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. НАТО приветствовала продление США и Россией ДСНВ-3, говорится в распространенном в среду заявлении альянса.

"НАТО с удовлетворением принимает и полностью поддерживает договоренность США и РФ, направленную на продление ДСНВ на пять лет. Союзники по НАТО считают, что договор способствует международной стабильности", - говорится в документе.

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, сообщил в среду МИД России.

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