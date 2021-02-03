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Вашингтон. Архивное фото.

ДСНВ продлен, каковы дальнейшие приоритеты в диалоге с Россией: мнение Госдепа

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210203/33482004/start-prodlen-kakovy-teper-prioritety-v-otnosheniyakh-s-russia-mnenie-gosdepa.html

США, согласно источнику, привержены эффективному контролю над ядерными арсеналами, который укрепляет стабильность и одновременно снижает риск гонки вооружений.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. США намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающий все ее ядерное оружие, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты используют время, предоставленное продлением на пять лет Договора СНВ-3, чтобы вместе с Российской Федерацией и консультируясь с конгрессом, союзниками и партнерами США добиваться контроля над вооружениями, который охватывает все ее ядерное оружие", – говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Блинкен также отметил важность верифицируемых лимитов на межконтинентальное ядерное оружие России.

Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© Sputnik / Павел Лисицын
МИД России объявил о продлении с США договора о СНВ

"Особенно во времена напряженности верифицируемые лимиты на межконтинентальное ядерное оружие России жизненно важны. Продление ДСНВ-3 повышает безопасность Соединенных Штатов, союзников и партнеров США и мира", – говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

США после продления с РФ Договора СНВ-3 стремятся также к обсуждению с Москвой снижения риска возможного кризиса и конфликта, заявил в среду госсекретарь США.

"Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта", – говорится в его заявлении, распространенном Госдепартаментом Соединенных Штатов.

США привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет стабильность и одновременно снижает риск гонки вооружений, добавил Блинкен.

"Несмотря на то что мы работаем с Россией в интересах США, мы также в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами будем привлекать Россию к ответственности за ее враждебные действия и нарушения прав человека", – говорится в заявлении в связи с продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поступившем в РИА Новости.

Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами.

Машина дистанционного разминирования МДР Листва (справа) и автономная пусковая установка ПГРК Ярс.
© Sputnik / Илья Питалев
"Вопрос закрыт": военный эксперт о продлении договора по ДСНВ

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.

ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

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