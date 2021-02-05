У Евросоюза и России остались разногласия – Боррель

В Москве прошла встреча главы Министерства иностранных дел РФ и Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. У России и Евросоюза остались разногласия по ряду вопросов, но нужно искать возможности сотрудничать, - об этом в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как отмечает РИА Новости, Боррель заметил: есть сферы, в которых стороны могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов.

"Необходимо найти общий язык и сферы взаимопонимания. В этом – цель моего визита. Это лишь первый шаг. У нас остались разногласия по нескольким вопросам, но тем не менее необходимо искать сферы, в которых мы можем достичь соглашения и сотрудничать", - сказал он.

Чиновник также прокомментировал судебные дела против журналистов в Латвии. Он выразил надежду, что разбирательства в отношении российских журналистов в этой стране будут рассмотрены в соответствии с принципами законности.

"Все страны-члены ЕС действуют по принципам верховенства права и независимости судебной системы. Поэтому я уверен, что судебная система Латвии в этой ситуации в соответствии с обязательствами, принятыми странами-членами ЕС, проведет разбирательства в соответствии с принципом законности и с уважением основных прав и свобод человека и гражданина", - сказал Жозеп Боррель по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

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Ранее в пятницу одиночный пикет возле Дома приемов МИД России провел исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский. Целью акции стало стремление напомнить о судьбе журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Латвии, и указать международной общественности на кризис свободы слова в этой стране.

На встрече стороны также обсудили аспекты по борьбе с дезинформацией. В этой связи глава российской дипломатии отметил, что РФ считает важным создать отдельный канал диалога с ЕС по данному вопросу.

"Хотел бы выразить наше сожаление, что в период пандемии коронавируса, когда, казалось бы, нужно объединяться и действовать солидарно всем странам на планете, некоторые силы, скажем так, в Евросоюзе воспользовались этой темой для того, чтобы обвинять Россию в дезинформации", - сказал он на совместной с Жозепом Боррелем пресс-конференции.

Сергей Лавров считает, что Россия на деле доказала готовность помогать всем заинтересованным коллегам, в том числе в Евросоюзе, в борьбе с вирусом.

"И если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, кривотолки, то, наверное, нам нужно договориться с Евросоюзом о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне", - отметил он.

Глава МИД РФ также отметил опасность деградации отношений России и Евросоюза. По его словам, это чревато негативными и непредсказуемыми последствиями.

"С обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. Таких вопросов немало. Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями", - сказал Сергей Лавров.

Жозеп Боррель совершает 4-6 февраля официальный визит в Москву. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года.

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