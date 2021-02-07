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Сторонники президента США Дональда Трампа на акции протеста Stop the Steal в Фениксе, США

Противостояние Трампа стоило налогоплательщикам США миллионы - СМИ

JIM URQUHART
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210207/33524605/protivostoyanie-trump-stoilo-nalogoplatelschikam-usa-milliony-smi.html

Журналисты влиятельного американского издания подсчитали, во сколько обошлось жителям страны противостояние лидера Белого дома результатам президентских выборов.

Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
© Video : Ruptly / Sputnik / Joe Biden Campaign
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Порядка 519 миллионов долларов стоили налогоплательщикам США заявления экс-президента Дональда Трампа о фальсификациях на ноябрьских выборах 2020 года, связанные с этим судебные иски, а также ущерб, нанесенный 6 января беспорядками на Капитолии. Цифры представили журналисты издания Washington Post.

Правительственные учреждения на всех уровнях были вынуждены использовать государственные средства в целях принятия мер в ответ на действия Трампа и его сторонников, пишет газета, ссылаясь на обзор расходов властей, а также интервью с госслужащими.

В сумму включены расходы на "судебные издержки, вызванные десятками безуспешных судебных исков, усиление охраны в ответ на угрозы расправы над сотрудниками избирательных участков, а также дорогостоящий ремонт, необходимый после произошедшего 6 января бунта в Капитолии".

Washington Post отмечает, что более 480 миллионов долларов ушло на одно развертывание солдат Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта. По данным газеты, "финансовые последствия" отказа Трампа признать исход выборов, вероятно, намного выше, нежели задокументированные суммы. При этом истинный размер трат, возможно, никогда не станет известным.

Члены Национальной гвардии США во время отдыха в здании Капитолия в городе Вашингтон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Бывший президент США Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.

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Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

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