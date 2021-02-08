Когда приступит к работе новое правительство в Италии – СМИ

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Экс-глава Европейского центробанка Марио Драги сформирует кабинет министров до конца этой недели, чтобы уже в пятницу оно получило вотум доверия в итальянском парламенте, передает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.

В среду, 3 февраля, президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги возглавить новое правительство страны.

В понедельник Драги приступает ко второму раунду консультаций с политическими партиями. Встречи завершатся во вторник вечером консультациями с делегациями партии "Лига" и "Движение 5 звезд".

la Repubblica отмечает, что Драги, вероятно, вернется на прием к Маттарелле в среду или четверг, чтобы представить президенту состав своего совета министров. В таком случае присяга нового правительства может состояться уже в тот же день, а голосование в парламенте – в пятницу.

Corriere della Sera предполагает, что сроки выхода из правительственного кризиса окажутся чуть более затянутыми. Если Драги сообщит главе государства о положительном исходе консультаций в четверг, то процедура вынесения доверия в палатах парламента пройдет в течение недели.

Новый премьер может заручиться широкой поддержкой парламента, отмечают аналитики, опираясь на итоги прошедшего на прошлой неделе раунда консультаций Драги с политическими силами страны.

Другой темой итальянских СМИ становится обсуждение будущих кандидатур членов будущего кабмина. Многие издания предполагают, что ведущие посты в будущем Совете министров займут внепартийные фигуры, специалисты высокого уровня. Второстепенные же министерства и должности заместителей будут распределены среди поддерживающих Драги политических сил. Газета il Messaggero предполагает, что партии на переговорах с кандидатом в премьеры ведут "прессинг" с тем, чтобы в первые ряды правительства вошли их политические фигуры.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги сформировать правительство после провала переговоров между силами, поддерживавшими прежнее правительство Джузеппе Конте. Консультации, которые провел председатель палаты депутатов Италии Роберто Фико, показали невозможность создания нового большинства.

Политический кризис в Италии начался после того, как малая партия "Живая Италия" (ЖИ) объявила о выходе своих представителей из Совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии правящая коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством, что в итоге привело к отставке правительства Конте.

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