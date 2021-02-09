11:24 09 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.06
  • USD17.50
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Официальный представитель МИД России М. Захарова

ЕС не удалось устроить России "публичную порку" - Захарова

Пресс-служба МИД РФ
Политика
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210209/33547015/eu-ne-udalos-ustroit-russia-publichnuyu-porku-zakharova.html

Визит главы европейской дипломатии в Россию не оправдал возлагавшиеся на него надежды на потепление отношений.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В ходе визита в Москву представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля Евросоюз намеревался устроить России "публичную порку", но не получилось - об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
У Евросоюза и России остались разногласия – Боррель

"Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы - от проблем до перспектив развития, - которые стоят на повестке дня", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее Боррель по итогам своего визита в Москву не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека.

В МИД РФ заявили, что критические высказывания Борелля о России по прилету в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве, где он говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и ЕС>>>

Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Захарова: шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть
Кирилл Вышинский провел одиночный пикет перед встречей Лаврова и Борреля


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Модели представляли творения кутюрье с необыкновенным артистизмом и грацией.
Фото: Блеск, парча и мерцание – свадебные наряды для восточных красавиц
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться