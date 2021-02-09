Изменений в политике США на постсоветском пространстве МИД РФ не ждет

Основанием для такой позиции стало, в частности, включение в состав новой американской администрации дипломатов "призыва 2008-2016 годов".

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Россия не ждет, что при новом президенте Джо Байдене США кардинально изменят политику на постсоветском пространстве, но возвращение во власть дипломатов, работавших во времена Барака Обамы, оптимизма не добавляет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Ожидать кардинальных изменений в политике США на постсоветском пространстве со сменой администрации в Вашингтоне не стоит. Возвращение во власть "старых знакомых" из команды Барака Обамы, таких, как Виктория Нуланд, стоявших у истоков госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, приведшего к возникновению вооруженного конфликта на Донбассе, оптимизма не добавляет", – сказал российский дипломат.

Ранее Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

© Sputnik / Петр Задорожный Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве.

Нуланд, в частности, запомнилась тем, что в 2014 году раздавала печенье протестующим на Украине.

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