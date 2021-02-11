"Прекратите бряцать оружием": посольство России обратилось к властям США

Диппредставительство РФ в Вашингтоне выступило с обращением к американской стороне в связи в действиями кораблей Военно-морских сил Соединенных Штатов в Черном море.

КИШИНЕВ, 10 февраля - Sputnik. Посольство в России Вашингтоне обратилось к американским военным силам с призывом перестать искать предлоги для присутствия в Черном море.

В своем официальном Twitter-аккаунте российское ведомство разместило сообщение о совместных американо-турецких учениях в Черном море Шестого флота ВМС США с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.

We call on the 🇺🇸 military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHu — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 10, 2021

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", — говорится в заявлении российской миссии.

Дипломаты также предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море".

"Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — написали представители посольства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России, в частности с укреплением ВМФ.

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