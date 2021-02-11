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Американский ракетный эсминец Дональд Кук в акватории Черного моря. Архивное фото

"Прекратите бряцать оружием": посольство России обратилось к властям США

© Photo : U.S. Navy
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210211/33589584/prekratite-bryatsat-oruzhiem-posolstvo-russia-obratilos-k-usa.html

Диппредставительство РФ в Вашингтоне выступило с обращением к американской стороне в связи в действиями кораблей Военно-морских сил Соединенных Штатов в Черном море.

КИШИНЕВ, 10 февраля - Sputnik. Посольство в России Вашингтоне обратилось к американским военным силам с призывом перестать искать предлоги для присутствия в Черном море.

В своем официальном Twitter-аккаунте российское ведомство разместило сообщение о совместных американо-турецких учениях в Черном море Шестого флота ВМС США с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", — говорится в заявлении российской миссии.

USS Porter.
© Photo : United States government work : USS Porter pulls alongside USNS Medgar Evers
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Дипломаты также предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море".

"Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — написали представители посольства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России, в частности с укреплением ВМФ.

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