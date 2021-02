"Прекратите бряцать оружием": посольство России обратилось к властям США

КИШИНЕВ, 10 февраля - Sputnik. Посольство в России Вашингтоне обратилось к американским военным силам с призывом перестать искать предлоги для присутствия в Черном море.

В своем официальном Twitter-аккаунте российское ведомство разместило сообщение о совместных американо-турецких учениях в Черном море Шестого флота ВМС США с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.

We call on the 🇺🇸 military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHu