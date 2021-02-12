Лавров: Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если будут санкции

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны последуют санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.

"Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", - сказал глава российской дипломатии. Пресс-служба МИД РФ ЕС не удалось устроить России "публичную порку" - Захарова

Он также назвал условия успешного взаимодействия с Евросоюзом: взаимное уважение, невмешательство во внутренние дела, а также диалог по темам, представляющим взаимный интерес.

"Если они хотят работать по-человечески (об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, МИД России всегда заявляет об этом), то на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействия по темам, где есть интерес у них и у нас. Результатом таких разговоров может быть только баланс интересов, а не наше согласие на нечто, предложенное ими", - сказал Лавров.

Слдова главы российской дипломатии в беседе с журналистами в пятницу подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да - мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему", - сказал Песков журналистам.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.

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Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января, пишет РИА Новости.

В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.

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