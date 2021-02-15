Не визит Борреля: Лавров – о "настоящем унижении" Евросоюза

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. "Настоящим унижением" для ЕС стал не визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву, а беспомощность Брюсселя во время кризиса на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности прибыл в российскую столицу в начале февраля. Он встретился с Лавровым и представителями общественных организаций. Как отметил Боррель, есть сферы, в которых Москва и ЕС могут и должны сотрудничать. По его словам, Евросоюз выступает за диалог с Россией, несмотря на сложности в отношениях.

Депутаты Европарламента осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии. Некоторые из них заявили, что поездка закончилась унижением для ЕС.

"Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою, по большому счету, беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", – сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, украинская оппозиция "наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза", которое заключалось в необходимости выполнять договоренность.

"И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", – добавил глава российского МИД.

На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет инициатором такого разрыва, она хочет развивать отношения с ЕС.

Как отметил дипломат на пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, Европейский союз сам последовательно разрывает отношения с Россией. Формат отношений с представителями ЕС сегодня состоит из редких встреч, на которых затрагиваются, прежде всего, интересы Брюсселя.

"Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом: если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия "не уходит из Европы" — у нее "много друзей" на уровне отдельных стран союза. По его словам, Москва готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес.

"Но, в любом случае, происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения", — заключил Лавров.

После возвращения Борреля из Москвы в Евросоюзе сообщили, что могут ввести новые антироссийские санкции. По мнению главы евродипломатии, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.

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