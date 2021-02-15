Третьей будет: двухпартийная система не радует американцев

Проведенный в США опрос показал, что 62% граждан выступают за идею создания третьей партии власти в стране.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Граждане Соединенных Штатов все больше поддерживают идею создания новой системообразующей политической партии, к этому их подталкивает рост недовольства работой демократов и республиканцев. Об этом говорят опубликованные 15 февраля результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup, пишут "Известия".

62% респондентов в ответ на вопрос о необходимости создания новой партии и, как следствие, плохой работы Республиканской и Демократического партий, заявили, что представители данных политических сил не справляются с обязанностями и задачами, которые были на них возложены. 33% опрошенных заявили, что двух системообразующих партий вполне хватает.

Опрос Gallup проводился с 21 января по 2 февраля, в нем приняли участие 906 человек. Вопросы респондентам задавали по телефону.

Издание отмечает, что в сентябре прошлого года в пользу трехпартийной системы в США высказались 57% респондентов, и такие настроения росли в целом. Так, в 2013 и 2015 годах за создание третьей политической силы высказывались 60% респондентов, в 2017 году — 61%.

Республиканцы и демократы 26 января пришли к соглашению о совместном управлении в сенате конгресса США и сохранении процедуры искусственного затягивания дебатов в верхней палате законодательного органа для обеспечения прав меньшинства.

Теперь представители этих двух партий контролируют по 50 мест в сенате. Однако учитывая, что пост вице-президента сейчас занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев появляется преимущество. По законодательству заместитель главы американской администрации является председателем сената и может голосовать в случае равного числа голосов законодателей, пишут "Известия".

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