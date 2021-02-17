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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МИД РФ: Россия готова провести ревизию отношений с США

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210217/33665177/mid-rf-russia-gotova-provesti-reviziyu-otnosheniy-s-usa.html

В российском МИД заявили о готовности пересмотреть взаимоотношения с США, а также о намерении противостоять враждебному курсу давления на Москву в случае его продолжения.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. О готовности Москвы проанализировать, что из наследия предыдущих администраций команда Джо Байдена готова сохранить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля.
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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При этом он отметил, что в диалоге по нормализации отношений Вашингтону не удастся говорить с позиции силы.

Рябков рассказал, что на данный момент состоялись "только самые первые установочные контакты": президент Владимир Путин поговорил с Джо Байденом, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Пока мы не имеем целостной картины того, что хотят американцы от наших отношений, к чему они готовы, что из наследия двух предыдущих администраций нынешняя команда в Белом Доме готова сохранить – я имею в виду здесь и некоторые элементы неплохого сотрудничества, в частности, деконфликтинг в Сирии, космическое сотрудничество, есть и другие примеры; что можно в этой ситуации развить, а от чего отказаться", – сказал Рябков.

По его словам, в Москве "готовы, в принципе, в спокойном ключе провести углубленную ревизию наших отношений".

"Но я знаю одно и твердо в этом убежден: на попытки нажима и давления мы ответим жестко, прессингу не поддаемся, американцы должны это понимать. С первых дней и недель совместной работы по, я надеюсь, нормализации, по выправлению отношений, они должны осознавать, что с Россией с позиции силы вести разговор не получится", – сказал Рябков.

Он также допустил, что Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву.

"Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям", – заявил Рябков.

Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".

"Потому как то, что называется американским нарративом, уже давно утратило не просто элементы соответствия реальности, это утратило признаки здравого смысла... Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню... Но это отражение именно фундаментальной враждебности в отношении России, мы этому будем противостоять", - сказал Рябков.

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