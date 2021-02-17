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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг: НАТО значительно усилилось на восточном направлении

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210217/33677213/stoltenberg-nato-znachitelno-usililos-na-vostochnom-napravlenii.html

В среду начала работу двухдневная видеоконференция с участием глав минобороны Североатлантического альянса.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Североатлантический альянс в последнее время значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря, а увеличение финансирования программ сдерживания и обороны могло бы еще больше укрепить присутствие на этом стратегическом направлении. Об этом в среду на видеоконференции глав минобороны стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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"Мы значительно укрепили наше адресное присутствие, в том числе в странах Балтии…, проводим мониторинг воздушного пространства, осуществляем морское присутствие с участием различных кораблей стран НАТО..., три корабля США находятся в Черном море", - цитирует Столтенберга РИА Новости.   

Он добавил, что страны-союзницы больше инвестируют в новые технологии.

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper
© Photo : Public domain/U.S. Air Force photo/Paul Ridgeway
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"Сегодня беспилотные системы действуют вдоль границ, в частности, на востоке и на юге. Это обеспечивает улучшение нашей осведомленности (в регионе)", - пояснил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, он озвучил предложение к странам-союзницам о необходимости увеличить в целом финансирование на сдерживание и оборону, что может дать "толчок союзникам предоставлять свои потенциалы и в том, что касается присутствия на востоке в регионе Черного моря".

В понедельник на сайте НАТО была опубликована стенограмма пресс-конференции Столтенберга. Он заявил, что конференция 17-18 февраля станет возможностью подготовить саммит стран Североатлантического альянса в Брюсселе в конце 2021 года.

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