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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото

Косачев: натовские генералы готовятся к давно прошедшим войнам

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210217/33677517/Kosachev-natovskie-generaly-gotovyatsya-k-davno-proshedshim-voynam.html

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, не стала исключением и конференция глав минобороны стран НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Североатлантический альянс является рудиментом "холодной войны", обновление его стратегических концепций  не идет на пользу укреплению безопасности в мире, брюссельские генералы готовятся к давно прошедшим войнам, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев.

По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

"НАТО - это рудимент "холодной войны", военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности", - отметил Косачев.

Флаг НАТО
© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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По его словам, обновление стратегических концепций "придаст, разумеется, бодрости духа брюссельским генералам, но не будет нести в себе никакой добавленной стоимости с точки зрения укрепления безопасности ни в Европе, ни за ее пределами".

"Натовские же генералы, как и прежде, готовятся к давно прошедшим войнам", - заключил Косачев.

В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

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