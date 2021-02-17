Косачев: натовские генералы готовятся к давно прошедшим войнам

По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.
"НАТО - это рудимент "холодной войны", военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности", - отметил Косачев.
"Натовские же генералы, как и прежде, готовятся к давно прошедшим войнам", - заключил Косачев.
В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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