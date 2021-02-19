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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Ковбойские разборки": Лавров - о внутренней политике США

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210219/33704303/kovboyskie-razborki-Lavrov---o-vnutrenney-politike-usa.html

Глава российской дипломатии прокомментировал риторику американских политических кругов по отношению к России.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Внутренняя политика США обострилась до предела, в ней присутствуют "ковбойские разборки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "РБК-ТВ".

Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля.
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Изменений в политике США на постсоветском пространстве МИД РФ не ждет

"Ковбойские разборки", кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция. Вдруг пришел Дональд Трамп, не сильно жаловавший либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял ее законы. Вот о чем идет спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?" - цитирует главу российской дипломатии РИА Новости.

"Еще на стадии предвыборной гонки они (демократы - ред.) примерно так и говорили. Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще – работа на российскую разведку. Дональд Трамп говорил, что он самый жесткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввел больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые", - добавил глава МИД РФ.

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