Видео:"Америка вернулась": Байден - о том, как США готовы защищать Европу

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. О возвращении Америки на мировую арену объявил в пятницу президент США Джо Байден. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он назвал сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем" внешней политики, передает РИА Новости.

"Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", — сказал он.

Байден подчеркнул, что союз между США и Европой был и должен оставаться "ключевым" в отношениях двух стран и на мировой арене.

Кроме того, американский лидер заверил участников конференции в приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава организации, согласно которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь блок.

Помимо этого, Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.

Так, по его словам, Россия "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость".

"Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом", - подчеркнул Байден.

По его словам, сложности, которые есть у США в отношениях с Россией иные, чем те, что те, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". В обоих случаях, заверил американский президент, Вашингтон "не хочет конфликта".

"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", - сказал президент США.

Однако лидер Белого дома предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвав к совместной работе в этом направлении.

"Все вместе мы должны быть готовы к продолжительному стратегическому соперничеству с Китаем. Одним из самых существенных усилий, которые должны предпринять США, Европа и Азия, должна стать совместная работа над обеспечением нашего общего мира, защита общих ценностей и продвижение процветания во всем Тихоокеанском регионе", - сказал Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео:"Не терпится найти врага": Захарова ответила на заявление Пентагона>>>

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию организации, поскольку она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.

Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova