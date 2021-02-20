Политическая эквилибристика: в Госдуме ответили на слова Байдена о России и НАТО

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. США стремятся одновременно поддерживать миф о трансатлантическом единстве, восстанавливая "дотрамповские" отношения с ЕС, и при этом не допустить развития взаимоотношений России и Германии. Очень метко такую политику охарактеризовал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Москва стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство.
"Соединенные Штаты вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики: восстановить дотрамповские отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве", – сказал Шхагошев журналистам.
"Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что "Северный поток – 2" в любом случае будет запущен. И Украину пока сняли с чаши весов", - добавил депутат.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>