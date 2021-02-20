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Здание Государственной Думы РФ

Политическая эквилибристика: в Госдуме ответили на слова Байдена о России и НАТО

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210220/33710725/politicheskaya-ekvilibristika-v-gosdume-otvetili-na-slova-biden-o-russia-i-nato.html

Депутат Государственной думы РФ назвал "эквилибристикой" попытки новой администрации США восстановить отношения с ЕС и при этом не допустить сближения России и Германии.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. США стремятся одновременно поддерживать миф о трансатлантическом единстве, восстанавливая "дотрамповские" отношения с ЕС, и при этом не допустить развития взаимоотношений России и Германии. Очень метко такую политику охарактеризовал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Москва стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство.

"Соединенные Штаты вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики: восстановить дотрамповские отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве", – сказал Шхагошев журналистам.

Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
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Президент США Джо Байден в своем онлайн-выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, сообщает РИА Новости. Также он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ".

"Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что "Северный поток – 2" в любом случае будет запущен. И Украину пока сняли с чаши весов", - добавил депутат.

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