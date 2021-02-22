Российские эсеры после слияния с двумя политсилами сменили название партии

Политформирования "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Партия "Справедливая Россия" официально изменила название и стала назваться "Справедливая Россия - За правду", соответствующее изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник.

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении.

"Объединtнная партия будет называться социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", короткое название – партия "Справедливая Россия – За правду", – пояснил на заседании лидер СР Сергей Миронов.

Ранее он пояснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это "самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности".

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