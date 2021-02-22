Встреча на высоте: Путин и Лукашенко прокатились на лыжах

В СМИ появились фото- и видеокадры совместной лыжной прогулки лидеров двух стран в Красной Поляне в рамках визита президента Белоруссии в Россию

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. По завершении переговоров в понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне, передает РИА Новости.

На один из склонов президенты добирались на снегоходах. Как пишут СМИ, Лукашенко вырвался вперед и приехал первым. Но уже на самом спуске первым был Путин.

Главы государств во время катания даже поприветствовали отдыхающих в Красной Поляне, помахав им, и тут же вернулись к катанию.

Белорусский президент накануне приехал в Россию, чтобы провести переговоры с российскими властями. Путин в ходе встречи в Сочи в понедельник пригласил своего коллегу прокатиться на лыжах - "отдохнуть после сегодняшних рабочих часов".

Лидеры двух стран нередко вместе проводят таким образом время, они катались на горных лыжах в 2019 году, тогда с ними был Коля Лукашенко, младший сын президента Белоруссии.

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