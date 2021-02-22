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Истребитель Eurofighter Typhoon

Российские и китайские спутники ждет напасть: что задумала Великобритания

© CC BY 2.0 / Ermanno Baschiera / Eurofighter Typhoon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210222/33734251/rossiyskie-i-kitayskie-sputniki-zhdet-napast-chto-zadumala-velikobritaniya.html

Соединенное королевство планирует "напасть" на российские и китайские спутники в ходе тренировочной миссии.

Истребители F-22 ВВС США сопроводили российские ТУ-95МС в нейтральных водах Тихого океана
© Ruptly
Истребители ВВС США сопроводили российские ТУ-95МС в нейтральных водах
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. О планах космического командования Великобритании провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

"Будущий конфликт может не начаться в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро туда переместится. И он может быть даже выигран или проигран в космосе", — цитирует РИА Новости главу британских ВВС Майка Уигстона.

По данным издания, ведомство хочет отправить свои истребители "Тайфун" к "краю космоса", чтобы научиться "бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками".

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Сообщается, что самолеты поднимутся на высоту в 12 километров, а затем совершат вертикальный набор высоты в шесть километров.  

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