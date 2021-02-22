Российские и китайские спутники ждет напасть: что задумала Великобритания

Соединенное королевство планирует "напасть" на российские и китайские спутники в ходе тренировочной миссии.

© Ruptly Истребители ВВС США сопроводили российские ТУ-95МС в нейтральных водах О планах космического командования Великобритании провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

"Будущий конфликт может не начаться в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро туда переместится. И он может быть даже выигран или проигран в космосе", — цитирует РИА Новости главу британских ВВС Майка Уигстона.

По данным издания, ведомство хочет отправить свои истребители "Тайфун" к "краю космоса", чтобы научиться "бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками".

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Сообщается, что самолеты поднимутся на высоту в 12 километров, а затем совершат вертикальный набор высоты в шесть километров.

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