Российские и китайские спутники ждет напасть: что задумала Великобритания

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. О планах космического командования Великобритании провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.
"Будущий конфликт может не начаться в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро туда переместится. И он может быть даже выигран или проигран в космосе", — цитирует РИА Новости главу британских ВВС Майка Уигстона.
По данным издания, ведомство хочет отправить свои истребители "Тайфун" к "краю космоса", чтобы научиться "бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками".