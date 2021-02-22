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Россия уже этим летом может выйти из Договора по открытому небу

© Sputnik / Rostislav Netisov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210222/33735333/russia-uzhe-etim-letom-mozhet-vyyti-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

В МИД РФ сообщили, что все внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН могут завершиться в ближайшие несколько месяцев.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В случае, если к лету 2021 года США времени не сообщат о своей готовности вернуться в Договора по открытому небу (ДОН), Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.

В понедельник Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что в случае такого развития событий Москва официально нотой уведомит депозитариев договора Венгрию и Канаду о своем решении выйти из него.

"С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", – сказал Гаврилов.

При этом он напомнил, что, несмотря на то, что РФ в январе этого года приняла решение о выходе из ДОН, она по-прежнему "остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области", сообщает РИА Новости.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Калифорния.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Вернет ли Байден США в Договор по открытому небу - мнение российского эксперта

"Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", – заявил Гаврилов.

Он отметил, что Россия "не будет до бесконечности ждать, когда в США определятся с готовностью вернуться в ДОН". "Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного", - подчеркнул российский дипломат.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу спустя 10 лет и был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны.

ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора.

Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу
© Video : Ruptly / Sputnik / mid.ru / osce.org
Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу – видео

Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. Москва заявила, что будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Выход США из ДОН делает договор нежизнеспособным, заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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