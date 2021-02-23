В Норвегию переброшены стратегические бомбардировщики США

Американские самолеты прибыли в эту северную страну, чтобы принять участие в совместных военных маневрах.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Командование ВВС США в Европе и Африке распространило заявление о том, что американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных учений в Европе, пишет РИА Новости.

Ранее в европейских интернет-СМИ была опубликована информация, согласно которой ВВС США планируют в феврале перебросить в Норвегию четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва расценивает намерение Осло разместить на своей авиабазе близ Тронхейма стратегические бомбардировщики США как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе.

В заявлении командования говорится: бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer из 7-й эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе прибыли в понедельник на норвежскую авиационную базу Эрланн в губернии Тренделаг "в рамках давно запланированной учебной миссии" и для совершения полетов в Европе.

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"Очень жду возможности продемонстрировать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать наши возможности по сдерживанию и обороне, а также укреплять стабильность в регионе", - цитирует агентство генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке.

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В соответствии с требованиями властей США в качестве профилактики все служащие по прибытии войдут в режим "ограничения передвижения".

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