Кырнац: либо Санду подчинится решению КС, либо будет двигаться к импичменту

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац объяснил, что случится, если президент Майя Санду вновь отклонит предложенную ей депутатами кандидатуру на пост главы правительства.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Не исключено, что президент Майя Санду может пренебречь решением Конституционного суда и приблизиться к импичменту. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

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Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

По мнению Кырнаца, это решение "возвращает институт президента в русло конституционного права".

© Sputnik / Osmatesco Теодор Кырнац

"После этого решения президент Майя Санду должна расставить приоритеты в действиях. Либо она пойдет по пути исполнения решения, либо продолжит им пренебрегать, что станет дорогой к процедуре импичмента, когда ее будут судить люди. Нельзя спровоцировать досрочные выборы в обход Конституции", - сказал Кырнац.

Эксперт считает, что Санду создаст опасный прецедент, если повторно откажется выдвинуть предложенного ей депутатами кандидата на пост премьера. В подобной ситуации, по мнению собеседника, в стране может установиться хаос.

"В Молдове будет главенствовать анархия, если она (президент - прим. ред.) вновь отклонит кандидатуру, разовьется юридический нигилизм, а это приведет к росту преступности в стране. Не исключено, что начнут говорить: посмотрите, даже госпожа президент нарушает Конституцию", - добавил Кырнац.

По его мнению, не исключено, что новым кандидатом на должность главы правительства станет лидер DA Андрей Нэстасе.

"Может произойти так, что Марианна Дурлештяну больше не будет кандидатом. Не исключен новый кандидат на пост премьера, которым может стать Андрей Нэстасе. Они были в одной команде и неоднократно дивиденды, которые должен был получить Нэстасе, в итоге доставались Санду", - добавил собеседник.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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