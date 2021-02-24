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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: пользуясь пандемией, Запад пытается наказать "неугодные" правительства

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (185)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210224/33755096/lavrov-polzuyas-pandemiey-zapad-pytaetsya-nakazat-neugodnye-pravitelstva.html

Глава российской дипломатии указал на эту тенденцию, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, Москва видит в этом стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", – сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Обед для неимущих.
© Sputnik / Ilia Pytalev
Пандемия усугубит голод: оценка ФАО
Он отметил, что западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.

"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", – подчеркнул министр.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (185)

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