Президент РФ предупредил о готовящихся против России провокациях

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Российский лидер поблагодарил сотрудников спецслужбы за передаваемую руководству страны информацию о готовящихся провокациях против России из-за рубежа.

"Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом", - цитирует президента России РИА Новости.

Владимир Путин подчеркнул: многие зарубежные партнеры доброжелательно относятся к результатам России в эпидемиологической области и готовы к сотрудничеству. Москва, со своей стороны, это приветствует.

Решить глобальные задачи можно только при объединении усилий, отметил Путин. Он также подчеркнул, что за рубежом предпринимается много попыток провокаций.

"Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях", — подчеркнул глава государства.

Президент России добавил, что страна сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв ее развития и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".

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