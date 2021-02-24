"Очередная победа Путина": что напугало американские СМИ

Экономическая выгода от проекта "Северный поток – 2" западными специалистами практически не изучается: они заняты другими проблемами.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Очередной победой Владимира Путина назвало скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" Американское издание The National Interest.

"Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", - отмечают авторы статьи. Они также пишут, что проект нанесет долговременный ущерб отношениям между США и Европой.

Журналисты полагают, что "Россия использует энергоресурсы в качестве политического оружия". Как следствие, продолжают они, некоторые европейские страны, сотрудничающие с РФ, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений "присоединиться к западным союзам".

"Трубопровод "Северный поток — 2" — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", — говорится в материале.

Подводя итог, авторы публикации рекомендуют читателям задаться вопросом: зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.

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