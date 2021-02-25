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Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обстановка в Армении накаляется – власти заявили о попытке госпереворота

© Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210225/33771440/otstavki-realnye-i-trebuemaya-konflikt-mezhdu-premerom-armenii-i-genshtabom.html

Второй день стороны обмениваются жесткими репликами, но глава правительства применяет и властные рычаги.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генерального штаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Ракетный комплекс Искандер-М
© Sputnik / Виталий Аньков
Хорошему танцору "Искандеры" не мешают

"Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении военных.

В Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване.

Затем премьер-министр сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

"Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника генштаба и начальника генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление генштаба, в котором военные требуют моей отставки", – заявил Пашинян в прямом эфире в Facebook.

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