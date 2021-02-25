Реакция Кремля на развитие ситуации в Армении

Генштаб вооруженных сил страны в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян после этого освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником РФ на Кавказе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитируемый РИА Новости.

Генштаб вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

Днем ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении – нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", – заявил Песков в четверг, комментируя происходящее в этой стране.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova