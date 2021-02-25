Пашинян: ситуация в Армении управляемая, я не намерен покидать страну

Политический кризис в Армении, который власти расценивают как попытку госпереворота, обрастает новыми заявлениями.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Ситуация в стране управляемая, сказал премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана.

Конфликт с руководством Генштаба он назвал "эмоциональной реакцией".

Генштаб вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

Днем ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя, начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Во время шествия, в ходе которого произошли столкновения меду сторонниками и противниками премьера, Пашинян также заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны.

"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - заявил Пашинян.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova