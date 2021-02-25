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Премьер-министр Никол Пашинян на митинге. Архивное фото.

Пашинян: ситуация в Армении управляемая, я не намерен покидать страну

© Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210225/33772745/pashinyan-situatsiya-v-armenii-upravlyaemaya-ya-ne-nameren-pokidat-stranu.html

Политический кризис в Армении, который власти расценивают как попытку госпереворота, обрастает новыми заявлениями.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Ситуация в стране управляемая, сказал премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана.

Конфликт с руководством Генштаба он назвал "эмоциональной реакцией".

Генштаб вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Реакция Кремля на развитие ситуации в Армении

Днем ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя, начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Во время шествия, в ходе которого произошли столкновения меду сторонниками и противниками премьера, Пашинян также заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны.

"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - заявил Пашинян.

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