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Здание Национального Собрания Армении

Бессрочную акцию протеста объявила оппозиция в Армении

© Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210225/33776923/Bessrochnuyu-aktsiyu-protesta-obyavila-oppozitsiya-v-armenii.html

Ранее лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады вокруг здания законодательного форума страны.

Премьер-министр Никол Пашинян на митинге. Архивное фото.
© Sputnik / Asatur Yesayants
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Акции протеста у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна будут бессрочными. Об этом журналистам заявил глава оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, передает РИА Новости.

"Мы приняли решение заблокировать проспект Баграмяна с двух сторон, проводить бессрочные акции и отсюда управлять всеми процессами", — сказал он.

Он призвал жителей страны присоединиться к протестующим. "Так или иначе, вопрос власти решается в Национальном собрании", — добавил оппозиционер.

Массовые акции сторонников и противников Пашиняна начались в Ереване после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки главы правительства и предостерег его от применения силы против народа. Пашинян заявил о попытке госпереворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако приказ о его отставке не подписал президент Армен Саркисян.

Накануне президент по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как сообщали СМИ, высмеял слова премьер-министра о невзорвавшихся ракетах комплекса "Искандер".  

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Отставки премьера оппозиция требует с ноября, после того как Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.

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В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана, а Пашинян признавался, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

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