Бессрочную акцию протеста объявила оппозиция в Армении

Акции протеста у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна будут бессрочными. Об этом журналистам заявил глава оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, передает РИА Новости

"Мы приняли решение заблокировать проспект Баграмяна с двух сторон, проводить бессрочные акции и отсюда управлять всеми процессами", — сказал он.

Он призвал жителей страны присоединиться к протестующим. "Так или иначе, вопрос власти решается в Национальном собрании", — добавил оппозиционер.

Массовые акции сторонников и противников Пашиняна начались в Ереване после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки главы правительства и предостерег его от применения силы против народа. Пашинян заявил о попытке госпереворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако приказ о его отставке не подписал президент Армен Саркисян.

Накануне президент по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как сообщали СМИ, высмеял слова премьер-министра о невзорвавшихся ракетах комплекса "Искандер".

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Отставки премьера оппозиция требует с ноября, после того как Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.

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В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана, а Пашинян признавался, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

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