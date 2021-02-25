20:43 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Встреча и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина (27 декабря 2018). Москвa

Ситуация в Армении: о чем говорили по телефону Путин и Пашинян

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210225/33779005/Situatsiya-v-armenii-o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-pashinyan.html

Телефонный разговор президента России и премьер-министра Армении состоялся по инициативе армянской стороны.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Ситуация в армении стала предметом телефонного разговора в четверг между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отмечает РИА Новости, инициатором разговора стала армянская сторона.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил Песков.

Здание Национального Собрания Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
Бессрочную акцию протеста объявила оппозиция в Армении
"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обстановка в Армении накаляется – власти заявили о попытке госпереворота


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
В Латвии украли пушку с памятника советским воинам
Видео: Увезли в ковше - в Латвии украли пушку
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться