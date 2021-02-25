Ситуация в Армении: о чем говорили по телефону Путин и Пашинян

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Ситуация в армении стала предметом телефонного разговора в четверг между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отмечает РИА Новости, инициатором разговора стала армянская сторона.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил Песков.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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