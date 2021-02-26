МИД РФ призвал Евросоюз отказаться от вмешательства во внутренние дела Молдовы

Российский МИД отреагировал на заявления представителей Евросоюза и его стран-членов в Молдове о внутриполитических процессах в стране.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Министерство внутренних дел России выступило с обращением к ЕС не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Комментарий департамента информации и печати МИД РФ, содержащий обращение, опубликован на официальной странице ведомства.

В МИД РФ напомнили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко подверг критике работу Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдовы и призвал "создать законодательный механизм защиты Молдовы от исходящей извне дезинформации".

Также в интервью другому изданию Михалко охарактеризовал законы, принятые в стране в декабре 2020 года, как "противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами".

"К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой", – отмечается в комментарии МИД РФ.

"Вызывает еще большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств-членов Евросоюза. В их совместном заявлении от 25 февраля отмечается, что ЕС действует в Молдавии "в духе сотрудничества и партнерства" и "при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова". Вряд ли указания Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления "уважения и партнерства" к Республике Молдова", – добавили в ведомстве.

Во внешнеполитическом ведомстве России также указали, что в упомянутом заявлении послы государств-членов ЕС уделили особое внимание "совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом".

"Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС", – отмечается в комментарии.

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