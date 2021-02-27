Президент Армении не подписал скандальный указ, вернув проект Пашиняну

Eсли армянский премьер не отзовет свое решение и снова направит на подписание президенту, то глава государства может обратиться в Конституционный суд.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян вернул решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна премьер-министру со своими возражениями. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу президента.

Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции.

"В очередной раз подтверждаем, что президент не встает на сторону какой-либо политической силы. Решение он принял, руководствуясь исключительно государственными и общенациональными интересами. Бесспорно, Вооруженные силы должны сохранять нейтралитет по политическим вопросам", – отмечено в сообщении.

По мнению Саркисяна, создавшаяся ситуация беспрецедентна и требует системных и всеобъемлющих решений, она не может решаться посредством частых кадровых перестановок.

Если премьер-министр не отзовет свое решение и снова направит на подписание президенту, последний может обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия документа Основному закону Армении.

Генштаб 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба ВС генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера о невзорвавшихся "Искандерах". В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота, подписал решение об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и отправил его президенту.

Саркисян провел ряд консультаций по этому вопросу с политическими силами.

Оппозиция в знак солидарности с Гаспаряном заявила о начале бессрочных акций протеста 25 февраля и установила палатки у здания парламента.

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