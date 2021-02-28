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Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе

Названа дата следующей встречи РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху

© Sputnik / Maksim Blinov
Политика
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Sputnik Молдова
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Сформированная рабочая группа должна в установленные сроки представить планы по развитию Карабаха.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Очередная встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху пройдет 1 марта в режиме видеоконференции. Об этом заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.

"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", - сказал Оверчук, слова которого приводит РИА Новости.

Специалисты противоминного центра в Карабахе
© Sputnik / Maksim Blinov
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

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