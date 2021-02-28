Названа дата следующей встречи РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Очередная встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху пройдет 1 марта в режиме видеоконференции. Об этом заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.
"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", - сказал Оверчук, слова которого приводит РИА Новости.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
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