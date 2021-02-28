В Армении заговорили о возможном импичменте президенту

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В правящей фракции "Мой шаг" армянского парламента заговорили о возможности процесса импичмента президенту Армену Саркисяну. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook депутат от фракции Ваагн Овакимян. Как пишет Sputnik Армения, поводом для этого послужил отказ главы государства подписать ходатайство премьера о снятии с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
"Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий", - считает Овакимян.
Все это, по мнению парламентария, может поставить под угрозу госбезопасность и привести к дестабилизации обстановки. По словам депутата, можно констатировать, что есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения Конституции (статья 141).
Оппозиция 25 февраля в солидарность с Гаспаряном заявила о начале бессрочных акций протеста и установила палатки у здания парламента.
В свою очередь, Саркисян 27 февраля отказался подписывать указ, вернув его Пашиняну, который в ответ повторно направил его на одобрение главе государства.
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