Ситуация в Армении: новое предложение Пашиняна

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Администрация президента Армении Армена Саркисяна получила повторное предложение премьера Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армянского президента, пишет РИА Новости.

В воскресенье депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил "о наличии оснований" для импичмента президента Саркисяна после того, как тот не утвердил отставку начальника Генштаба Гаспаряна. Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника Генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы Генштаба.

"Обоснования о несогласии с возражениями президента были отправлены (премьером – ред.) в администрацию президента вечером 28 февраля и поступили в первый после него рабочий день - 1 марта. Президент республики выразит свою позицию по проекту указа в установленные законом сроки", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе заявили "о недопустимых манипуляциях и несоразмерной реакции" на решение армянского президента, отказавшегося отправлять в отставку главу Генштаба. "В этой связи мы еще раз подчеркиваем, что президент республики осуществляет свои функции только в рамках полномочий, определенных конституцией, принимая решения беспристрастно, руководствуясь исключительно национальными интересами. Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы… в этом смысле любые спекуляции недопустимы", - говорится в сообщении.

Президент неоднократно предлагал и подтверждает свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений, также сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник заседание Совета безопасности, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В ходе заседания была обсуждена повестка внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути преодоления", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova