Пашинян рассказал о дезинформации - что ответил Кремль

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. После беседы с президентом России Владимиром Путиным премьер Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "искандеров", его заявление не касалось содержания и качества армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Об этом сообщает агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

"Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление премьер-министра Армении относительно применения Арменией системы "Искандер". Об этом в беседе с "Арменпресс" сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно, отмечает агентство.

"Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению", - добавляет "Арменпресс".

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана.

На прошлой неделе Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий. Агентство "Арменпресс" в понедельник со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщило, что Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".

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После неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах" в Армении разгорелся политический кризис. Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и до сих пор требуют отставки премьер-министра.

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