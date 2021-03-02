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Экс-президент СССР Михаил Горбачев

Путин поздравил Горбачева с 90-летием

© Sputnik / Eugene Odinokov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210302/33828155/Putin-pozdravil-Gorbacheva-s-90-letiem.html

2 марта первый президент СССР Михаил Горбачев празднует день рождения, нынешний год для политического деятеля юбилейный.

Михаил Горбачев
© AFP 2020 / VASILY MAXIMOV
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КИШИНЕВ, 2 мар  – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, назвав его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории, передает РИА Новости.

Как отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, "профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал" помогают Горбачеву "активно участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов".

"Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", - также говорится в сообщении.

Михаил Сергеевич Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

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После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

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