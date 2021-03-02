В Совфеде РФ назвали условие возвращения России к Договору по открытому небу

Российская сторона будет готова вернуться в ДОН в случае, если Соединенные Штаты решатся на такой же шаг.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Как заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, в Вашингтоне все еще изучают и рассматривают Договор по открытому небу (ДОН), в то время как Россия готова вернуться к нему.

В данном случае Россия ждет от США ответного шага, с которым Соединенные Штаты пока не определились.

"Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", – сообщила она РИА Новости.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу спустя 10 лет и был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны.

ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора.

Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. Москва заявила, что будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Выход США из ДОН делает договор нежизнеспособным, заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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