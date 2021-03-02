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Владимир Головатюк

Посол Молдовы обсудил в МИД РФ вопросы приднестровского урегулирования

© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Политика
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Sputnik Молдова
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Встреча дипломатов прошла в контексте недавнего визита Виталия Тряпицына в Молдову, где он встретился с представителями Кишинева и Тирасполя.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк встретился в Москве с послом по особыми поручениям МИД России Виталием Тряпицыным.

На встрече дипломаты обсудили текущую ситуацию в процессе приднестровского урегулирования и пути активизации переговоров в контексте недавнего визита российского дипломата и высоких представителей ОБСЕ в Республику Молдова.

В середине февраля Виталий Тряпицын совершил визит в Молдову, где провел ряд встреч. В беседе с вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь обсуждались вопросы реализации договоренностей, согласованных в пакете "Берлин плюс".

Во время встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским стороны обстоятельно обсудили процесс регулирования, а также возможность проведения в этом году постоянного совещания формата "5+2" в Швеции.

Участники встречи сошлись во мнении, что основными принципами взаимодействия двух берегов должны оставаться конструктивизм и нацеленность на практический результат, призванный улучшить жизнь граждан. Виталий Тряпицын также встретился с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

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Теги:
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