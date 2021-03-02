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Участники митинга оппозиции в Ереване, Армения

Оппозиция в Армении потребовала встречи с президентом страны

© Sputnik
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210302/33835936/oppozitsiya-v-armenii-potrebovala-vstrechi-s-prezidentom-strany.html

Пресс-служба главы Армении Армена Саркисяна ранее сообщила, что он не подпишет акт об увольнении начальника Генштаба.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik.  Объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном. Требование последовало после того, как он отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна, пишет РИА Новости.

"Движение спасения Родины", куда входит около 20 оппозиционных правительству Никола Пашиняна политических сил, распространило заявление, в котором позицию президента назвало "крайне тревожной".

Встреча и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина (27 декабря 2018). Москвa
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По Конституции Армении президенту дается три дня на ответ премьеру, ходатайствующему об увольнении представителя высшего командования Вооруженных сил. Он может направить проект указа с возражениями в кабмин. Если глава правительства их не принимает, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. Если же он не сделал ни того, ни другого, акт автоматически вступает в силу.

Пресс-служба Саркисяна ранее сообщила, что он не подпишет акт об увольнении начальника Генштаба. В то же время в Конституционном суде президент оспорит не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в армии.

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Политический кризис в Ереване разгорелся после того, как армянский премьер заявил, что во время боев в Нагорном Карабахе российские "Искандеры" были неисправны. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, Пашинян сказал, что его дезинформировали.

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По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке.
Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.

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