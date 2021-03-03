Смена президента Молдовы не повлияла на работу с ЕАЭС – ЕЭК

У ЕАЭС и Молдовы исключительно экономические отношения, поэтому внутриполитические изменения в стране на них не отразились, сообщила в ходе брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. "Формат работы остался прежним. Полномочный представитель Молдовы Оксана Гречаная на регулярной основе участвует в заседаниях Коллегии ЕЭК, при необходимости мы обмениваемся информацией", – ответила Малкина на вопрос корреспондента Sputnik.

Она подчеркнула, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом на фоне общемирового экономического спада товарооборот ЕАЭС с Молдовой сократился на 16,8%, до 1,6 миллиарда долларов, в том числе экспорт – на 19,5% (до 1,2 миллиарда долларов), импорт – на 8,6% (до 0,4 миллиарда долларов).

"Вместе с тем потенциал для роста есть. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества Молдовы с государствами ЕАЭС могли бы стать дальнейшее развитие сферы услуг, в том числе интенсивное развитие перевозок, а также наукоемкого производства, в первую очередь фармацевтики. Внимания также заслуживают отрасли легкой и пищевой промышленности, сельскохозяйственное производство и химическая промышленность", – отметила она.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран - членов союза приняли единогласно.

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