19:32 03 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.08
  • USD17.52
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021

Премьер Армении назвал условие внеочередных парламентских выборов

© Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/19/33777707.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210303/33850906/premer-armenii-nazval-uslovie-vneocherednykh-vyborov-v-parlament.html

Как отметил Никол Пашинян, выборы станут шагом к солидарности и позволят жителям страны выразить свою позицию.

КИШИНЕВ, 3 мар  – Sputnik. Председатель правительства Армении Никол Пашинян подтвердил: он готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся. Кроме того, премьер заявил, что намерен встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса, пишет РИА Новости.

"Если наши партнеры из парламентской оппозиции примут наше предложение, у нас будут внеочередные выборы в согласованные сроки, как я говорил, – в течение 2021 года", – сказал Пашинян.

По его словам, согласование с оппозицией нужно для восстановления общественной солидарности.

Пашинян рассказал о дезинформации - что ответил Кремль>>>

"Мы не хотим делать шагов "вопреки". Выборы – средство восстановления общественной солидарности, они позволят нашим соотечественникам выразить свою позицию… Правительство и политические силы должны гарантировать их свободное, справедливое и законное проведение", – отметил Пашинян.

Премьер также сообщил, что направил приглашение руководителям парламентской оппозиции и намерен в ближайшее время встретиться с ними для обсуждения этого вопроса.

Уличные манифестации в Ереване
© Ruptly / Press Service of the Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan
"За" и "против" Пашиняна: вид с дрона на манифестации в Ереване

Политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: как заявление Пашиняна об "Искандерах" раскололо Армению


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня
Айсберг откололся от Антарктиды: он в 4 раза больше Минска
Видео: Айсберг размером с Гонконг откололся от Антарктиды
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться