Премьер Армении назвал условие внеочередных парламентских выборов

Как отметил Никол Пашинян, выборы станут шагом к солидарности и позволят жителям страны выразить свою позицию.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Председатель правительства Армении Никол Пашинян подтвердил: он готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся. Кроме того, премьер заявил, что намерен встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса, пишет РИА Новости.

"Если наши партнеры из парламентской оппозиции примут наше предложение, у нас будут внеочередные выборы в согласованные сроки, как я говорил, – в течение 2021 года", – сказал Пашинян.

По его словам, согласование с оппозицией нужно для восстановления общественной солидарности.

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"Мы не хотим делать шагов "вопреки". Выборы – средство восстановления общественной солидарности, они позволят нашим соотечественникам выразить свою позицию… Правительство и политические силы должны гарантировать их свободное, справедливое и законное проведение", – отметил Пашинян.

Премьер также сообщил, что направил приглашение руководителям парламентской оппозиции и намерен в ближайшее время встретиться с ними для обсуждения этого вопроса.

Политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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