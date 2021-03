Премьер Армении назвал условие внеочередных парламентских выборов

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Председатель правительства Армении Никол Пашинян подтвердил: он готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся. Кроме того, премьер заявил, что намерен встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса, пишет РИА Новости.

По его словам, согласование с оппозицией нужно для восстановления общественной солидарности.

"Мы не хотим делать шагов "вопреки". Выборы – средство восстановления общественной солидарности, они позволят нашим соотечественникам выразить свою позицию… Правительство и политические силы должны гарантировать их свободное, справедливое и законное проведение", – отметил Пашинян.

Премьер также сообщил, что направил приглашение руководителям парламентской оппозиции и намерен в ближайшее время встретиться с ними для обсуждения этого вопроса.