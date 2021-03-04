Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку премьера о Закарпатье

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за шутку словацкого премьера про регион Закарпатья, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "прискорбной" шутку премьера Словакии Игоря Матовича. Во время интервью на Radio Expres у него спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V". Словацкий премьер в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом он сразу же указал, что никто никаких условий не выдвигал.

"Сегодня днем общался с моим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьера Игоря Матовича в адрес Украины", - сообщил Корчок в Facebook.

"Мне особенно жаль, ведь всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о дальнейшем развитии отношений", - добавил он.

В среду в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому был вручен протест из-за высказывания премьера.

Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгрии, в 1919 году по Сен-Жерменскому договору был включен под названием "Подкарпатская Русь" в состав Чехословакии. С 1938 года он входил в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении данного региона в состав Украинской ССР, в ноябре того же года оно было ратифицировано парламентом Чехословакии. В настоящее время является одной из областей Украины.

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