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Иван Корчок

Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку премьера о Закарпатье

© CC BY 2.0 / Arno Mikkor / Ivan Korčok
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210304/33857405/glava-mid-slovakii-izvinilsya-pered-ukraine-za-shutku-premera-o-zakarpate.html

Ранее жители Украины выразили возмущение шуткой главы словацкого правительства, в которой тот упомянул возможность передачи Закарпатья.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за шутку словацкого премьера про регион Закарпатья, передает РИА Новости.

Надпись на украинском и венгерских языках на знаке при въезде в город Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© CC BY-SA 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / City limit tables in Berehove, Ukraine. Upper left table: traditional Hungarian letters (rovas)
Премьер Словакии пошутил: что разозлило украинцев

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "прискорбной" шутку премьера Словакии Игоря Матовича. Во время интервью на Radio Expres у него спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V". Словацкий премьер в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом он сразу же указал, что никто никаких условий не выдвигал. 

"Сегодня днем общался с моим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьера Игоря Матовича в адрес Украины", - сообщил Корчок в Facebook.

"Мне особенно жаль, ведь всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о дальнейшем развитии отношений", - добавил он. 

В среду в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому был вручен протест из-за высказывания премьера.

Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгрии, в 1919 году по Сен-Жерменскому договору был включен под названием "Подкарпатская Русь" в состав Чехословакии. С 1938 года он входил в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении данного региона в состав Украинской ССР, в ноябре того же года оно было ратифицировано парламентом Чехословакии. В настоящее время является одной из областей Украины.

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